Wiener Schottenring: Staus wegen Gleisbauarbeiten erwartet

Am Montag starten im Kreuzungsbereich Schottenring/Schottengasse und Währinger Straße Gleisbauarbeiten der Wiener Linien. Es wird bis zum 9. August zu Stau und Verzögerungen kommen.

Rückstau auf Währinger Straße und Universitätsstraße in Wien möglich

Es kann daher zu einem Rückstau sowohl in der Währinger Straße als auch in der Universitätsstraße kommen. Weiters besteht in der Schottengasse ein Rechtsabbiegegebot in den Ring.