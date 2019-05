Wiener schlug mit Halteverbotszeichen um sich - Passant verletzt, Autos beschädigt

Montagfrüh randalierte ein Mann in Wien-Landstraße. Er schlug mit einem Verkehrszeichen um sich. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen. Auf seiner Flucht verletzte er einen Passanten und beschädigte zwei Fahrzeuge.

Gegen 9.45 Uhr wurden die Polizisten in die Landstraßer Hauptstraße gerufen. Zeugen verständigten die Wiener Polizei, da ein randalierender Mann im Innenhof eines Hauses mit einem transportablen Verkehrszeichen (Baustellen-Halteverbot) um sich schlug. Warum er durchgedreht ist, war am Dienstag noch unklar. Als die Beamten eintrafen, schlug der 24-Jährige mehrmals mit der Tafel in ihre Richtung, woraufhin diese Pfefferspray einsetzten und der Mann flüchtete. “Bei der Flucht hat er eine unbeteiligte Person weggestoßen, sie wurde im Gesicht leicht verletzt”, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Auch stieß der junge Mann in weiterer Folge noch ein Motorrad um und sprang auf die Motorhaube eines geparkten Fahrzeugs, ehe er gefasst wurde. Der österreichische Staatsbürger befindet sich in Haft.