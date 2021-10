Wiener Sängerknaben bringen neues Album heraus

Vergangene Woche präsentierten die Wiener Sängerknaben ihr neues Album TOGETHER im MuTh in Wien. Für das Album, das während der Corona-Pandemie entstanden ist, wählten die Sängerknaben das Thema Zusammenhalt.

Welthits mit Hintergrund

"Diese Lieder haben ganz erstaunliche Geschichten: Eines begann als Sehnsuchtslied im amerikanischen Bürgerkrieg; heute gilt es in China und Japan - jeweils unter anderem Namen - als Volkslied," sagt Gerald Wirth, der künstlerische Leiter der Wiener Sängerknaben, dazu. 17 Titel sind Ersteinspielungen, Lieder, die die Sängerknaben noch nie aufgenommen haben, darunter Willie Nelsons "On the Road Again", "La paloma" und - vielleicht das Lied der Pandemie - der Walfänger-Shanty "Wellerman". Eine Version davon haben die Sängerknaben schon ins Netz gestellt, inzwischen hat der Clip nahezu 600.000 Clicks erreicht. Auf einen ähnlichen Erfolg hoffen die Sängerknaben mit ihrem sommerlichen Video zu Day-dah Light, dem Original des Banana-Boat Songs aus Jamaika: Da steht nämlich ein ganzer Chor mitten im Neusiedler See.

Musik aus unterschiedlichsten Kulturen vereint die Emotion

Für den indischen Bhajan "Raghupati Raghav Raj Ram" - mit einem Text von Mahatma Gandhi -, für den alten Qawwali "Man kunto maula", für das afrikanische "Sesivuma sigiya" und "Day-dah Light" wurden eigens die Percussion-Spezialisten Gerhard Reiter und Andreas Huber aus Oberösterreich eingeladen, für die japanischen Lieder "Kojo no tsuki" (Der Mond über der Burgruine) und "Ryoshu" (Die Melancholie der Reise) der Shakuhachi-Spieler Dieter Strehly und für die richtige chinesische Note bei "Song Bie / Li Ge" (Abschied von Freunden) die Guzheng-Spielerin Ming Wang. Henry Purcells elegisches "Music for a While" begleiten Jörg Ulrich Krah am Cello und Jeremy Joseph an der Orgel. "Zusätzlich singen wir sehr viel A cappella auf diesem Album," freut sich Gerald Wirth, "Alle aktiven Sängerknaben waren beteiligt, alle mit Feuereifer dabei. Es ist ein echtes Together. Lieder, mit denen wir zeigen können, wie sich die verschiedenen Kulturen mischen, wie Musik eigentlich in allen Kulturen dasselbe erreicht - nämlich die Emotionen abbilden, die uns Menschen verbinden. Das ist allgemein gültig, und das hat ungeheure Kraft." Die Wiener Sängerknaben wollen mit ihrem neuen Album Hoffnung und Mut machen.