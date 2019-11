Wiener Rudolfina-Redoute im Zeichen des EU-Jubiläums

Mit der Rudolfina-Redoute steigt am 24. Februar 2020 in der Hofburg wieder der größte Maskenball Wiens. Unter dem Motto "Unser Herz schlägt für Europa" werden bis zu 4.000 Besucher am Parkett erwartet.

Seit 1899 ist sie ein Fixstern der Wiener Ballkultur: Am Faschingsmontag, dem 24. Februar 2020, findet die Rudolfina-Redoute, der größte Maskenball der Stadt, in der Wiener Hofburg statt. Mit dem Motto "Unser Herz schlägt für Europa" will man beim kommenden Ball ein bewusstes Zeichen setzen.

"Für die Rudolfina-Redoute ist Europa allein schon wegen seiner Gäste von großer Bedeutung. Jedes Jahr kommt ein gutes Drittel der Ballgäste aus ganz Europa nach Wien. Von Genf bis Tallinn und von Hamburg bis Rom reisen diese zur Rudolfina-Redoute an, um dort den krönenden Abschluss des Wiener Faschings zu feiern. Zudem feiert Österreich im kommenden Jahr sein 25-jähriges Jubiläum in der Europäischen Union. Damit verbindet die Rudolfina-Redoute wie kein anderer Ball die Wiener Ballkultur mit jungem, internationalem Flair", erklärt Ballveranstalter Oliver Hödl .

Der Tradition verpflichtet: Damenwahl

Bei der Rudolfina-Redoute wird das Parkett vom schönen Geschlecht regiert – es gilt "Damenwahl". Bis Mitternacht dürfen ausschließlich maskierte Damen die Herren zum Tanz auffordern– dies und die ausgelassene Stimmung machen die Rudolfina-Redoute zum Ball mit dem höchsten Flirtfaktor der Saison. Höhepunkte sind die Wahl der "Schönsten Maske Wiens" und die Demaskierungsquadrille um Mitternacht. Karten gibt es ab 45 Euro für Studenten, 105 Euro kostet das normale Ticket.

Seit 1899: Alles über die Rudolfina-Redoute

Die Rudolfina-Redoute ist der älteste, traditionsreichste und größte Maskenball Österreichs. Ihre Ursprünge liegen im Jahr 1899, als es noch zahlreiche Redouten im Wiener Ballgeschehen gab. Es herrscht eine strenge Kleiderordnung: Damen tragen langes Abendkleid und bis zur Demaskierung um Mitternacht Masken, die die Augenpartie verdecken. Die Masken reichen von der simplen Karton-Satin-Variante bis hin zu aufwändigen Federkreationen. Herren kommen in Abendgarderobe, d.h. in Frack, Smoking oder entsprechender Uniform.

Der Ball zieht auch viele internationale Gäste, so etwa aus Deutschland, Italien, Frankreich, Kanada, den USA, Japan und Russland an. Schließlich gilt die Rudolfina-Redoute als typischer Wiener Ball.