Wiener Reumannplatz: Schaulustige hinderten Einsatzkräfte nach Messerattacke an Erster Hilfe

Am Freitagabend wurden die Rettungskräfte bei ihrem Versuch, Erste-Hilfe-Maßnahmen an zwei schwer verletzten Personen am Reumannplatz in Wien-Favoriten durch eine große Menschenmenge behindert.

Gegen 22.45 Uhr kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Wiener Reumannplatz, bei der ein 21- und ein 45-Jähriger ihre Kontrahenten mit Messern schwer verletzten.

Zwei Festnahmen nach Messerattacke am Wiener Reumannplatz

Laut Polizeiangaben störten Unruhestifter die Rettungsmaßnahmen für die Verletzten und provozierten die Beamten während ihres Einsatzes. Einige Festnahmen der Tatverdächtigen wurden ebenfalls behindert. Dennoch gelang es den Einsatzkräften, die schwer verletzten Personen mit Stichwunden im Oberkörper zu versorgen. Zwei Verdächtige wurden inhaftiert, während am Tatort mehrere Pfeffersprays und Messer sichergestellt wurden. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, durchgeführt. Der genaue Tathergang und die Hintergründe sind Gegenstand laufender Untersuchungen.