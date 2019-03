Wiener Restaurantwoche: Rekord an teilnehmenden Haubenlokalen

Die Wiener Restaurantwoche findet von 18. bis 24. März statt. Heuer sind 42 der 79 teilnehmenden Restaurants mit Hauben ausgestattet.

Heuer gibt es die höchste Anzahl an Haubenlokalen, die jemals bei der Wiener Restaurantwoche dabei waren. Von den 79 teilnehmenden Restaurants sind insgesamt 42 mit Hauben ausgestattet. “Hier zeigt sich, dass das Niveau steigt und somit noch exquisitere Menüs angeboten werden können“, so Organisator Dominik Holter.

„Die Wiener Restaurantwoche ist eine ideale Möglichkeit, vielen Wienerinnen und Wienern das Kennenlernen unseres Restaurants zu ermöglichen”, so Gastronomin Vlatka Bijelac von Beef & Glory. “Da das Beef & Glory ein hochpreisiges Steakhouse ist, trauen sich die Kunden oft nicht an die besten Gerichte der Speisekarte heran. In dieser Woche können wir nun ein erstklassiges Menü zum Fixpreis anbieten und freuen uns, dass dadurch noch mehr Gäste in den Genuss unserer hochwertigen Steak-Spezialitäten kommen.“