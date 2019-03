Wiener Restaurantwoche: Tischreservierungen ab sofort möglich

Vom 18. bis 24. März findet die 19. Wiener Restaurantwoche statt. 78 Restaurants in Wien und Umgebung nehmen daran teil. Reservierungen sind ab 4. März möglich.

Die Wiener Restaurantwoche geht in die nächste Runde. Heuer findet sie bereits zum 19. Mal statt. In 78 Spitzenrestaurants können sich Gäste heuer zwischen 18. und 24. März zum lesbaren Fixpreis verwöhnen lassen. In den ausgewählten Restaurants werden eine Woche lang Lunch um 14,50 Euro und Dinner um 29,50 Euro serviert. Da die Tische jedes Jahr schnell ausgebucht sind, sollten Interessierte nicht lange warten. Eine Reservierung ist unter restaurantwoche.wien möglich.