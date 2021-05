Wiener Reparaturbon: 7.600 Reparaturen in 2 Monaten

Seit dem 1. März startete der Wiener Reparaturbon in die zweite Runde - und das mit Erfolg. Rund 7.600 Gegenstände wurden in den letzten zwei Monaten schon repariert.

Als der Wiener Reparaturbon im September 2020 mit dem ersten Aktionszeitraum startete, wurde rasch klar, dass die Stadt Wien mit diesem Vorhaben genau den Puls der Zeit getroffen hatte. Mit dem Start des zweiten Aktionsraums am 1. März hat der Wiener Reparaturbon nun nahtlos an diese Erfolgsgeschichte des Vorjahres angeknüpft.

Großes Interesse an Reparaturbon

Bis Ende April wurden von den teilnehmenden Reparaturbetrieben bereits rund 7.000 Bons zur Abrechnung eingebracht. Hiervon wurden 6.500 Bons für Reparaturen genutzt, 500 Bons entfallen auf Kostenvoranschläge ohne Reparatur. In 95% der Fälle konnten die defekten Gegenstände also erfolgreich repariert werden und haben so quasi eine zweite Chance erhalten. Das zeigt deutlich, dass die teilnehmenden Reparaturbetriebe auch die härtesten Nüsse knacken und fast alles wieder in Stand setzen können.