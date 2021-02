Wiener Reparaturbon ab 1. März wieder einlösbar

Ab 1. März kann der "Wiener Reparaturbon" wieder konsumiert werden. Heuer ist die Aktion mit einer Million Euro dotiert.

Mit dem Gutschein können Menschen, die ihre nicht mehr funktionsfähigen Besitztümer in eine Werkstatt bringen, eine Förderung in Anspruch nehmen, wie Bürgermeister Michael Ludwig und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Freitag verkündeten.