Wiener Rauchfangkehrer begehen Floriani-Feierlichkeiten in Wien-Döbling

Zu einer besonderen Feierlichkeit fand sich auch heuer wieder die Wiener Rauchfangkehrerinnung in Neustift am Walde ein: dem traditionellen Floriani-Umzug. Gemeinsam mit dem Blasorchester der Wiener Netze marschierten die Rauchfangkehrer in Uniform durch den Wiener Weinbauort, um ihrem Schutzpatron zu danken.

“Einmal im Jahr zusammenkommen und dem Schutzpatron Danke zu sagen, das ist uns besonders wichtig”, beschreibt Innungsmeister Christian Leiner die Bedeutung der Veranstaltung. “Denn die Sicherheit unserer Kunden und die Umwelt stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit, egal ob beim Brandschutz, dem klassischen Kehrtermin oder der Abgasmessung.” Gemeinsam wurde dem Schutzpatron in einem Bitt- und Dank-Gottesdienst gedacht und danach kam man beim Heurigen “Fuhrgassl-Huber” zusammen.

Floriani-Umzug: Arbeit der Rauchfangkehrer gewürdigt Im Rahmen der Feierlichkeiten durfte Innungsmeister Leiner unter anderem Maria Smodics-Neumann, Wiener Spartenobfrau des Gewerbe und Handwerks und Abgeordnete zum Nationalrat, und den neuen Bezirksvorsteher von Döbling, Daniel Resch, begrüßen. “Die Wiener Rauchfangkehrer leisten einen wichtigen Beitrag für das sorgenfreie und sichere Zusammenleben in unserer Stadt”, würdigte Maria Smodics-Neumann die Arbeit der Rauchfangkehrer. “Der jährliche Kehrtermin ist ein Paradebeispiel für die Servicequalität im Wiener Gewerbe und Handwerk. Die Rauchfangkehrer sind zuverlässig und bestechen mit Kompetenz.”