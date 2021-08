Wiener Radfahrer ging bei Kontrolle auf Polizisten los

Bei einer Verkehrskontrolle in Wien-Hernals wurde am Sonntagnachmittag ein Radfahrer aggressiv und verletzte einen Polizisten. Der junge Mann hatte eine geringe Menge Cannabis bei sich.

Am Sonntagnachmittag führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring in der Taubergasse in Wien-Hernals Verkehrskontrollen durch. Ein Fahrradlenker soll während der Fahrt telefoniert haben und wurde daraufhin angehalten.