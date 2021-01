Wiener Privatspitäler übernahmen im Vorjahr 402 Operationen

In Wien haben Privatspitäler im Vorjahr 402 Operationen im Auftrag der Stadt durchgeführt, wobei die Abrechnung vorerst bis Ende November vorliegt.

Das hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag in der Fragestunde des Gemeinderats mitgeteilt. Die Aufteilung erfolgte gemäß dem in Wien geltenden Corona-Stufenplan.