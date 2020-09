Wiener Praterstern: Mann hielt Opfer Messer an den Hals

Am späten Samstagabend soll ein 37-Jähriger einem anderen Mann am Wiener Praterstern ein Messer an den Hals gehalten haben. Der Verdächtige bestreitet die Tat.

Am Samstagabend soll ein 37-Jähriger einem anderen Mann am Wiener Praterstern ein Messer an den Hals gehalten haben. Er wurde von der Polizei im letzten Moment aus einer U-Bahn geholt und festgenommen. Der Slowake, er hatte 2,3 Promille Alkohol im Blut, bestreitet die Tat, will das Opfer auch nicht kennen.



Es handelte sich um ein kleines Schälmesser. ©APA/LPD WIEN