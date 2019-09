Wiener Praterstern: Ehemalige Polizeistation wird zu "yamm!"-Restaurant

Ende 2020 wird am Wiener Praterstern eine neue "yamm!"-Niederlassung eröffnet. Das Lokal wird in der ehemaligen Polizeistation errichtet.

Die ehemalige Polizeistation am Wiener Praterstern erhält eine neue Bestimmung. Sie wird zu einem vegetarischen Restaurant umgebaut. Das Unternehmen "yamm!", das unter anderem bereits ein Lokal am Schottentor betreibt, errichtet dort bis Ende 2020 eine Dependance, wie am Montag bei einem Termin mit Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) erläutert wurde.