Wiener Prater: Mann soll 13-jährige Mädchen belästigt und mit Messer haben

Am Freitagabend sollen zwei Mädchen, beide 13 Jahre alt, von einem Mann im Wiener Prater sexuell belästigt und sogar mit einem Messer bedroht worden sein.

Mädchen in Wien sexuell belästigt und mit Messer bedroht

Die 13-Jährigen waren in einer Gruppe mit anderen Mädchen unterwegs, als sie von dem Beschuldigten angesprochen und körperlich bedrängt sowie schließlich sogar bedroht wurden, so die Angaben. Den Polizisten, die zu dem Vorfall gegen 19.45 Uhr am Calafatiplatz in Wien-Leopoldstadt gerufen worden waren, bestätigten drei weitere der Teenager die Vorgänge.