Wiener Prater: Keine Fahrgeschäft-Nutzung ohne Test, Impfung oder Genesung

Auch der Wiener Prater öffnet am 19. Mai wieder. Wie auch andernorts gilt hier dann die Pflicht entweder einen aktuellen negativen Coronavirus-Test nachzuweisen, ein Impfzertifikat oder eine überstandene Covid-Erkrankung, um die Fahrgeschäfte nutzen zu können.

Wie der Präsident des Praterverbandes, Stefan Sittler-Koidl, erläuterte, handelt es sich bei den Zutrittsbeschränkungen bei Fahrgeschäften um eine freiwillige Maßnahme der Praterunternehmer. Denn anders in der Gastronomie seien solche zumindest derzeit in keiner Verordnung ausdrücklich erwähnt, hielt er fest. Ansonsten gelten im Prater jene Vorschriften, die auch im öffentlichen Raum zur Anwendung kommen - also etwa die Abstandsregeln und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen.