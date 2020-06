Wiener Polizisten retten in Favoriten gefundenen Wildvogel

Dienstagmittag sahen sich Polizisten in Wien-Favoriten mit einer ungewöhnlichen Aufgabe konfrontiert: Ein Passant brachte einen jungen Vogel auf die Wachstube, den er gefunden hatte.

Ein Mann übergab Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse am Dienstag gegen 12:30 Uhr einen jungen Vogel und gab an, dass er diesen in der Herzgasse in Wien-Favoriten am Gehsteig sitzend aufgefunden hatte.