Wiener Polizisten ertappen Baustellen-Einbrecher bei Fahrzeugkontrolle

Bei einer Polizeikontrolle wurden im Fahrzeug eines 36-Jährigen mehrere Bitumenrollen entdeckt, die der Mann zuvor von einer Baustelle in Wien-Favoriten gestohlen hatte.

In der Nacht auf Montag wurden Polizeibeamte in der Gudrunstraße auf einen weißen Kastenwagen ohne Kennzeichen aufmerksam. Zudem warf eine männliche Person Handschuhe hinter ein parkendes Fahrzeug auf den Boden.

36-Jähriger transportierte gestohlene Bitumenrollen

Die Polizisten hielten den Fahrer in der Hlawkgasse in Wien-Favoriten an und führten eine Kontrolle durch. Es stellte sich heraus, dass in der Nähe der Gudrunstraße in eine Baustelle eingebrochen worden war.