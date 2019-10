Wiener Polizist überfahren: Gutachter wurde bestellt

Ein Sachverständiger soll nun klären, wieso ein Wiener Polizist im August auf einem Campingplatz in Niederösterreich überfahren wurde.

Ehefrau nach Vorfall auf Campingplatz in der Psychiatrie

Die Frau soll den Pkw nach einem Streit mit ihrem Mann im alkoholisierten Zustand in Betrieb genommen haben. Die 56-Jährige befand sich nach dem Vorfall in der Psychiatrie und sprach in einer Befragung davon, dass sie "das Überrollen eines Widerstandes gespürt hat".

Der 54-jährige Polizist war am Abend des 13. August leblos auf einem Campingplatz in Neusiedl bei Pernitz in der Gemeinde Waidmannsfeld entdeckt worden. Der Wiener starb laut Obduktion an einer Lungenquetschung.