Wiener in Pernitz tot aufgefunden: Pkw wurde sichergestellt

Am Dienstagabend wurde der 54-jährige Wiener leblos auf einem Campingplatz in Neusiedl nahe Pernitz aufgefunden. Am Mittwoch wurde ein Pkw sichergestellt, da man derzeit davon ausgeht, dass der Mann von einem Auto erfasst und an den Verletzungen verstorben ist.

Das Fahrzeug wird laut Polizei kriminaltechnisch untersucht, hieß es zu einem ORF-Bericht. Es bestehe kein dringender Tatverdacht wegen eines Vorsatzdelikts gegen eine bestimmte Person, sagte Staatsanwalt Erich Habitzl auf Anfrage.

Opfer dürfte von Pkw erfasst worden sein

Nach dem derzeitigen Stand der Erhebungen dürfte das Opfer von einem Pkw erfasst und aufgrund der Verletzungen gestorben sein, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt auf Anfrage mit. "Die Ermittlungen sind im Laufen", sagte Habitzl. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Bei dem Toten handelt es sich um einen 54-jährigen Polizisten aus Wien.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch auf Anfrage mit. Es werde von einem unnatürlichen Todesfall ausgegangen.

54-Jähriger war Wiener Polizist

Möglicherweise war der Wiener von einem Auto angefahren und zurückgelassen worden, teilte Baumschlager weiter mit. Reanimationsmaßnahmen seien letztlich erfolglos geblieben. Einen Online-Bericht des "Kurier", wonach die Ehefrau des 54-Jährigen ins Visier der Fahnder geraten sei, ließ der Polizeisprecher unkommentiert.