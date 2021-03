Wiener Polizist in NÖ überfahren: Mordanklage

Im Fall um eine Frau, die im August 2019 auf einem Campingplatz im niederösterreichischen Waidmannsfeld ihren bei der Polizei tätigen Ehepartner mit einem Auto überfahren haben soll, ist nun Anklage wegen Mordes eingebracht worden.

Staatsanwaltschaft brachte Anklage wegen Mordes ein

Wiener Polizist auf Campingplatz von Auto überfahren

Der 54-jährige Polizist war am Abend des 13. August 2019 leblos auf einem Campingplatz in Neusiedl bei Pernitz in der Gemeinde Waidmannsfeld entdeckt worden. Der Wiener war laut Obduktion an einer Lungenquetschung gestorben.