Wiener Polizist auf Campingplatz überfahren: Mögliche Mordanklage gegen Ehefrau

Im August 2019 wurde ein Wiener Polizist auf einem Campingplatz in Niederösterreich überfahren. Nun könnte seine Ehefrau wegen Mordes angeklagt werden.

Verdachtslage wegen Mordes als dringend eingestuft

54-Jähriger leblos auf Campingplatz gefunden

Der 54-jährige Polizist war am Abend des 13. August 2019 leblos auf einem Campingplatz in Neusiedl bei Pernitz in der Gemeinde Waidmannsfeld entdeckt worden. Der Wiener war laut Obduktion an einer Lungenquetschung gestorben.