Wiener Polizeiwache wurde zu Kindergarten umgebaut

Im vierten Wiener Gemeindebezirk wurde eine ehemalige Polizeiwache in einen Kindergarten umgebaut, der nun Platz für 15 Kinder bietet.

Wien wächst – und somit auch der Bedarf an Kindergartenplätzen. Auch in Wien-Wieden ist der Bedarf an Plätzen für die unter Dreijährigen gestiegen. Durch den Umbau der ehemaligen Polizeiwache in der Rainergasse 21 konnte ein nahegelegener bestehender Kindergarten um neue Plätze erweitert werden.