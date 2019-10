Wiener Polizeispürhund „Loris“ erschnüffelt Vermissten

Dank des engagierten Einsatzes einer besonderen "Spürnase" der Wiener Polizei konnte ein in Wien-Penzing abgängiger 83-jähriger Mann rasch wieder gefunden werden.

Die Ehefrau eines 83-Jährigen wandte sich am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr an die Beamten der Polizeiinspektion Albert Schweitzer Gasse, da sie ihren Mann in einem Einkaufscenter nicht mehr auffinden konnte. Sowohl die Suche während der Geschäftszeiten als auch nach Geschäftsschluss blieb leider erfolglos.