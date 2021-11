Wiener Polizeihund stöbert Einbrecher-Trio mit Diebesbeute auf

Eine aufmerksame Anrainerin alarmierte Montagfrüh in Wien-Donaustadt die Polizei, da sie einen Einbruch vermutete. Polizeihund "BAK II" erschnüffelte vor Ort tatsächlich drei mutmaßliche Einbrecher.

Eine Zeugin verständigte am Montag gegen 8:30 Uhr Früh den Polizeinotruf, da sie einen Einbruch in einem Nachbarhaus in der Hirschstettner Straße vermutete.

Polizeihund erschnüffelt Einbrecher: Drei Festnahmen

In einem dunklen Raum im Erdgeschoss zeigte der Diensthund seinem Herrchen durch lautstarkes Bellen etwas Verdächtiges an. Sein Hundeführer leuchtete in den Raum hinein und sah einen Mann, der von „BAK II“ in Schach gehalten wurde. Der mutmaßliche Einbrecher wurde daraufhin festgenommen. In der Zwischenzeit setzte der Beamte die Durchsuchung mit seinem Hund fort. Dabei stöberte „BAK II“ einen weiteren Mann und eine Frau in einem anderen Zimmer auf. Auch sie wurden festgenommen.