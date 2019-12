Wiener Polizeihund "July" erschnüffelte 107 Kilo Cannabis in LKW

Nach einem Hinweis aus Serbien konnte die Polizei einen Sattelschlepper mit 107 Kilo Cannabis in Wien aufhalten. Polizeihund "July" erschnüffelte die heiße Ware.

Die Polizei Niederösterreich erhielten einen konkreten Hinweis aus Serbien, dass in einem Sattelzugfahrzeug eine größere Menge Cannabis von Serbien nach Österreich geschmuggelt werden soll. Die Beamten konnten am 29. November 2019 den LKW orten und ihn in Wien-Floridsdorf angehalten.