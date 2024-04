Die Wiener Polizei warnt vor einer Betrugsmasche durch falsche Polizisten und vermeintlichen Bankangestellten.

Wien-Simmering: Frau übergab falschem Polizisten Bargeld

Kurz darauf erhielt sie einen Anruf von einem Mann, der vorgab, Polizist zu sein und sie über gehäufte Betrügereien in Bankfilialen informierte. Der vermeintliche Polizist erkundigte sich geschickt nach ihren finanziellen Verhältnissen. Bald darauf erschien eine unbekannte Person an ihrem Wohnort in Wien-Simmering, die einen gefälschten Polizeiausweis vorzeigte und die Frau dazu aufforderte, in verschiedenen Banken Bargeld abzuheben. Der Aufforderung folgend, hob die Frau das Geld ab und händigte es anschließend dem angeblichen Polizisten aus. Eine Bekannte des Opfers wurde nach den Schilderungen der Frau skeptisch und alarmierte die Polizei. Das Opfer erlitt einen finanziellen Verlust im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien übernommen.