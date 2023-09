Wiener Polizei verhaftete tobenden Kran-Kletterer

Am Samstag ist ein tobender Mann auf einen Kran am Freudplatz in Wien-Leopoldstadt geklettert und löste damit einen Polizeieinsatz aus.

Der stark frequentierten Gehweg auf dem Freudplatz in Wien-Leopoldstadt musste gesperrt werden, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 22-Jährige hinunterspringt oder fällt. Auch die Spezialeinheit Wega angefordert.

Tobender Kran-Kletterer unter heftiger Gegenwehr von Wiener Polizei verhaftet

Noch vor dem Eintreffen der Wega, stieg der 22-Jährige selbst von dem Kran hinunter. Der Mann attackierte die Beamte demnach mit Tritten und Ellbogenschlägen, sodass diese "den Tobenden nur mit viel Mühe fixieren konnten", wie es in einer Aussendung hieß. Anschließend wurde der 22-Jährige von der Berufsrettung Wien aufgrund kleiner Abschürfungen medizinisch versorgt. Dabei tobte der Mann weiter und spuckte einem Polizisten ins Gesicht. Schließlich wurde er wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Zwei Polizisten von tobendem Mann verletzt

Auch bei der Überstellung in den Arrest trat der Mann immer wieder heftig um sich. Im Arrestbereich versuchte er, die Beamten mittels Kopfstößen zu verletzen. Zwei Polizisten wurden bei der Amtshandlung verletzt. Sie mussten in einem Spital behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Warum sich der 22-Jährige derart aggressiv verhielt, ist nicht bekannt.