Am 13. März 2022 schlugen vier Männer bei der U-Bahnstation Kagran einen 36-jährigen Fußballfan nieder. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Tätern.

Vier bislang unbekannte junge Männer stehen im Verdacht, am 13.03.2022, gegen 21:00 Uhr, einem 36-jährigen Mann aus der U-Bahnstation Kagran ins Freie gefolgt und ihn anschließend mit Schlägen und Tritten attackiert zu haben. Zuvor sollen sie ihn in der U-Bahn wegen seines Fußballfan-Schals und seiner Fußballfan-Haube beschimpft haben. Der 36-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen am Ellenbogen, an den Händen und im Kopfbereich. Fotos der vier mutmaßlichen Täter konnten gesichert werden.