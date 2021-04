Wiener Polizei sucht mutmaßlichen Einbrecher

Die Wiener Polizei sucht einen mutmaßlichen Einbrecher, der im Oktober in ein Blumengeschäft in Wien-Landstraße eingebrochen sein soll.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 20. Oktober 2020 über die Eingangstür in ein Blumengeschäft in Wien-Landstraße eingebrochen zu sein und Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich aus einer Kassenlade gestohlen zu haben, die er zuvor aufgebrochen hatte.