Wiener Polizei sucht mutmaßlichen Bankomatkarten-Dieb

Die Wiener Polizei sucht einen unbekannten Mann, der im Verdacht steht eine Bankomatkarte gestohlen zu haben.

Am 28.09.2023 zwischen 09:45 und 10:05 Uhr hat ein bisher unbekannter Mann anscheinend mehrmals Geld von verschiedenen Bankomaten in Wien Floridsdorf abgehoben. Er soll eine gestohlene Bankomatkarte verwendet haben.

Hoher Schaden nach Bankomatekarten-Diebstahl

Es wird vermutet, dass der Tatverdächtige zuvor die Geldbörse des Opfers in einem Lebensmittelgeschäft gestohlen hat. Der Schaden für das Opfer beläuft sich auf einen Betrag in vierstelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden gebeten, an die Polizeiinspektion Hermann Bahr Straße unter der Telefonnummer 01-31310-64350 zu richten.