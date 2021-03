Wiener Polizei stoppt Seriendiebe bei Verkehrskontrolle

Anfang März gingen der Wiener Polizei bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle zwei mutmaßliche Seriendiebe ins Netz, die in mehreren Bundesländern ihr Unwesen getrieben haben sollen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau hielten am 4. März gegen 2.00 Uhr einen Pkw-Lenker zur routinemäßigen Kontrolle im Bereich der Reichsbrücke in Wien-Leopoldstadt an. Im Fahrzeug befanden sich zwei georgische Staatsangehörige, 31 und 32 Jahre alt.