Wiener Polizei stoppt mit Messer bewaffnete Frau mit Pfefferspray

Eine mit einem Messer bewaffnete Frau, die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, rief am Mittwochabend in Wien-Währing die Polizei auf den Plan.

Beamte der Wiener Polizei wurden am Mittwoch gegen 18:15 Uhr wegen einer bewaffneten Frau alarmiert. Die 27-jährige Österreicherin war mit einem Messer in der Hand auf der Fahrbahn der Semperstraße unterwegs.

Pfefferspray-Einsatz gegen Frau mit Messer

Die Dame befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und reagierte nicht auf die Anweisungen der Polizisten. Die 27-Jährige ging mit dem Messer in der Hand in Richtung der stark befahrenen Gürtelfahrbahn, wodurch die Beamten zu einem Handeln gezwungen waren.