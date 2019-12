Wiener Polizei stellt Keller-Einbrecher

Am Sonntag klickten für einen 30-Jährigen in einem Wohnhaus in der Inzersdorfer Straße die Handschellen, nachdem er ein Kellerabteil aufbrechen wollte.

Ein Mieter eines Mehrparteienhauses in der Inzersdorfer Straße in Wien-Favoriten sah am 22. Dezember gegen 18.40 Uhr einen ihm unbekannten Mann im Keller und vermutete einen Einbruch.

Die alarmierten Polizisten konnten den Mann, einen 30-jährigen slowakischen Staatsangehörigen, beim Versuch, ein Kellerabteil aufzubrechen, auf frischer Tat ertappen und festnehmen.