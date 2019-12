Wiener Polizei stellt Drogen für 340.000 Euro sicher: Zehn Festnahmen

Kein Weihnachtsgeschäft geht sich mehr für eine mutmaßliche Drogenbande in Wien aus - die Polizei legte zehn Personen das Handwerk und stellte Suchtgift im Straßenverkaufswert von mehr als 300.000 Euro sicher.

Wohnungsdurchsuchungen: Zehn Festnahmen

Es stellte sich heraus, dass die neun serbischen Staatsbürger und ein Kosovare in Wohnungen in Favoriten, Hietzing, Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus Drogen lagerten bzw. an Straßenverkäufer weitergaben oder auch in größeren Mengen direkt verkauften. Die Wohnungen fungierten zum Teil als Verteilerzentrum, sagte Maierhofer. Einzelne Wohnungen waren als Bunker-Unterkünfte oder reine Lieferadressen in Verwendung, andere wurden von den Dealern auch bewohnt.