Wiener Polizei schnappte Serieneinbrecher in Döbling

In der Nacht auf Samstag versuchte ein 35-Jähriger, in mehrere Geschäftslokale in Wien-Döbling einzubrechen. Die Polizei stoppte den Mann nach kurzer Fahndung.

Ein 35-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, in den Nachtstunden von Freitag auf Samstag sieben versuchte und einen vollendeten Einbruch in diverse Geschäftslokale in Wien-Döbling - unter anderem in einen Friseursalon, ein Installateur-Büro und in ein Einrichtungsstudio - begangen zu haben.

Bei einem der Einbruchsversuche wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt und im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung noch in der Nähe des Tatorts festgenommen.