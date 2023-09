Am Montag hat die Wiener Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer am Bahnhof Wien-Mitte geschnappt.

Die Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien ertappten den 27-jährigen mutmaßlichen Drogendealer beim augenscheinlichen Versuch Suchtgift am Bahnhof Wien-Mitte zu verkaufen.

Drogendealer schluckte bei Festnahme Drogen hinunter

Als die Beamten der Wiener Polizei den Mann anhielten schluckte dieser mehrmals heftig. Die Polizisten gingen davon aus, dass der 27-Jährige Drogen hinunterschluckte, die er in seinem Mund verborgen hatte. Die Beamten verständigten deshalb umgehend die Rettung. Im Spital konnten etliche Fremdkörper im Körper des 27-Jährigen gefunden werden. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht, wo er in einer speziellen Zelle bis zum Ausscheiden der Drogen beobachtet wird.