Wiener Polizei schnappt Ladendiebin mit kleiner Tochter am Arm

Eine bereits amtsbekannte Ladendiebin hat am Montag in Wien-Favoriten versucht, mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter am Arm Alkoholika zu stehlen. Die Frau wurde festgenommen. Sie hat mit Verwandten in einem Hotel gewohnt, dort fanden die Beamten verwahrloste Zustände und auch abgelaufene Babynahrung vor. Das Mädchen wurde dem Jugendamt übergeben. Die 31-jährige Italienerin ist in Haft.