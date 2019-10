Wiener Polizei schnappt international gesuchten Betrüger

Geldwäsche und Internetbetrug werden einem 55-jährigen Mann angelastet, der wegen dieser Delikte bereits international gesucht wurde. In Wien klickten nun die Handschellen.

Beamten der Zielfahndung des Landeskriminalamtes Wien ist es gelungen, einen in Italien wegen Geldwäsche und Internetbetrugs in einer kriminellen Vereinigung gesuchten Mann auszuforschen und festzunehmen. Die Festnahme gelang am Montag gegen 13:30 Uhr in der Ratschkygasse in Meidling.