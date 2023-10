Wiener Polizei schnappt Heroin-Dealer

Am Sonntag beobachtete die Polizei einen Drogendealer in Wien-Favoriten beim Verkauf von Heroin und schritt ein.

Polizisten konnten einen 20-jährigen serbischen Staatsangehörigen nach intensiven Ermittlungen ausforschen und am 1. Oktober in Wien-Favoriten festnehmen, als er beim Verkauf von Heroin in der Columbusgasse auf frischer Tat ertappt wurde.