Wiener Polizei schnappt Dealer-Trio: 5.000 Tabletten Ecstasy sichergestellt

Nach längeren Ermittlungen ist es der Wiener Polizei gelungen, am Dienstag drei Dealern in Wien-Donaustadt das Handwerk zu legen. Bei Wohnungsdurchsuchungen fand man 5.000 Ecstasy-Tabletten.

Drogen-Übergabe in Donaustadt vereitelt: Drei Festnahmen

Am 7. Juli 2020 sollte in Wien-Donaustadt die Übergabe einer größeren Menge an Ecstasy-Tabletten stattfinden. Mit Unterstützung von Einsatzkräf- ten der Cobra wurden die drei mutmaßlichen Dealer noch vor Ort festgenommen. Es handelte sich um syrische Staatsbürger im Alter von 18, 37 und 55 Jahren