Wiener Polizei nimmt Gesuchten in Wien-Wieden fest

Ein 29-Jähriger, der wegen Raubes und schwerer Körperverletzung in Polen gesucht wurde, konnte nun in Wien festgenommen werden.

Zielfahnderndes Landeskriminalamtes Wien gelang es am 12. September gegen 12.35 Uhr auf Grund intensiver Fahndungsmaßnahme einen 29-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der wegen Raubes und schwerer Körperverletzung in Polen mittels europäischem Haftbefehls gesucht wurde, am Wiedner Gürtel festzunehmen.