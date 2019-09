Wiener Polizei nimmt Drogenkurier in eigener Wohnung fest

Der Wiener Polizei ist es gelungen, einem 39-jährigen Mann das Handwerk zu legen, der als Drogenkurier tätig gewesen sein soll.

Festnahme von Drogenkurier: Kokain in Wohnung entdeckt

Am Montagvormittag kam es anhand einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung zu einer Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen in der Quellenstraße. Dabei konnten die Beamten den 39-Jährigen vor Ort festnehmen. In zwei Socken im Wäschekorb fanden die Polizisten 206 Gramm Kokain.