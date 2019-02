Wiener Polizei nimmt Drogendealer Am Kaisermühlendamm fest

Am Dienstag klickten für einen 21-jährigen Drogendealer in Wien-Donaustadt die Handschellen.

Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am 26. Februar gegem 11.35 Uhr einen Suchtgifthandel Am Kaisermühlendamm in Wien-Donaustadt und nahmen daraufhin einen 21-jährigen Tatverdächtigen (Staatsbürger der Republik Niger) fest.