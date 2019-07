Wiener Polizei nimmt Autoreifen-Diebe fest

Zwei Männer wurden in der Nacht auf Freitag beim Diebstahl von mehreren Garnituren Autoreifen beobachtet. Die Polizei nahm das Duo fest.

Zeugen verständigten die Polizei, da sie am 12. Juli gegen 00.25 Uhr beobachteten, wie zwei Männer in Wien-Favoriten über einen Zaun kletterten und in weiterer Folge Autorreifen in ein Fahrzeug brachten.