Wiener Polizei nahm Hilfe-Ruf von Frau nicht ernst: Kritik

Nach einem Polizeieinsatz in Wien-Floridsdorf, bei dem der Hilferuf einer Frau nicht ernst genommen worden sein soll, hagelt es nun Kritik auf die Polizei. Man wolle aber keine einzelnen Beamten anschwärzen.

Nach den Vorwürfen, die Polizei hätte im Juni eine um Hilfe bittende Frau (37) in Wien-Floridsdorf nicht ernst genommen, äußerte Rosa Logar von der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie ihre Bestürzung. Man wolle nicht einzelne Beamte anschwärzen, würde sich aber wünschen, dass die Leitungsebene entsprechend sensibilisiert. Zudem wolle man, auch wenn kein Betretungsverbot verhängt wird, informiert werden, um Hilfe anbieten zu können.

Zu der Amtshandlung war es am Abend des 21. Juni in der Wohnung eines Noch-Ehepaares genommen. Die Anwältin der betroffenen Frau, Aleksandra Fux, hatte den Fall über die Tageszeitung "Heute" publik gemacht. Ihr Noch-Ehemann sei laut der 37-Jährigen betrunken und aggressiv gewesen und habe sie und eine Freundin bedroht. Die Polizisten hätten das mutmaßliche Opfer und ihre Angst vor dem Mann nicht ernst genommen, der auch nicht weggewiesen wurde.

200 Euro Strafe für 37-Jährige

Der Einsatz endete mit einer Anzeige gegen die 37-Jährige wegen Anstandsverletzung und Lärmerregung. Die 37-Jährige soll die Beamten nämlich während der Amtshandlung als "inkompetent" und "blöd" bezeichnet haben, was diese bestreitet und mit Tonbandaufnahmen widerlegen können will. U.a. auf diese Vorwürfe bezieht sich eine Geldstrafe über 200 Euro, die der Frau kürzlich übermittelt wurde.

Gespräch wurde aufgezeichnet

Jugendhilfe wurde nicht kontaktiert

Kritik von den Grünen

Aufklärung fordert die stv. Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen. Meri Disoski kündigte eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an, die u.a. erhellen soll, ob an der Amtshandlung eine Polizistin oder ein Polizist mit spezieller Ausbildung in Gewaltprävention beteiligt gewesen und ob eine Gefährdungsanalyse durchgeführt worden sei. "Statt zu helfen, betreiben die Beamten Täter-Opfer-Umkehr und misogynes Victim-Blaming", kritisierte Disoski. Sie diagnostizierte "mangelhaftes Wissen über Gewaltdynamiken" und verwies auf die Gefährlichkeit von Trennungssituationen. "Das Verhalten der Beamten ist untragbar und schockiert mich", meinte die Politikerin.