Wiener Polizei nahm drei mutmaßliche Dealer fest

Die Wiener Polizei konnte am Montag drei mutmaßliche Dealer in Wien-Fünfhaus festnehmen, Auch Drogen wurden sichergestellt.

Die Wiener Polizei führte am Montagabend Schwerpunktkontrollen am Bahnhof Praterstern durch. Dabei wurde ein 18-jähriger Lybier, der sich unrechtmäßig in Österreich aufhielt, angehalten. Die Polizisten begleitete den Mann zu seiner Wohnadresse in Wien-Fünfhaus. Als die Beamten das Mehrparteienhaus betraten, trafen sie auf einen 19-jährigen Afghanen, der sofort flüchten wollte. Der 19-Jährige konnte angehalten werden und die Polizisten stellten ca. 10 Gramm Marihuana bei ihm sicher. Bei seiner Befragung gab er an, das Suchtmittel soeben in einer Wohnung gekauft zu haben.