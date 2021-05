Wiener Polizei nahm Alko-Lenker in der Donaustadt fest

Für einen 30-Jährigen klickten am Montag im Zuge einer Verkehrskontrolle in Wien-Donaustadt die Handschellen.

Ein Polizist der Landesverkehrsabteilung Wien (LVA) beobachtete am 10. Mai gegen 22.00 Uhr einen männlichen Autofahrer, wie dieser trotz Rotlichts eine Kreuzung in der Erzherzog Karl Straße in Wien-Donaustadt übersetzte.