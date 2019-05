Wiener Polizei legte "Marihuana-Hotline" still: 5 Festnahmen

Die Wiener Polizei feierte einen Erfolg gegen den Drogenhandel, indem eine "Marihuana-Hotline" stillgelegt wurde. Über die Telefonnummer hatten die fünf festgenommenen Dealer ihre meist jugendlichen Abnehmer versorgt.

Bunkerwohnung in Wien 15: 8,6 Kilogram Marihuana sichergestellt

In einer Bunkerwohnung in der Felberstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus, wo die Verdächtigen auch wohnten, wurden 8,6 Kilogramm Marihuana, 15 Gramm Kokain sowie mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. In den vergangenen zwei Jahren sollen die Männer rund sechs Kilogramm Marihuana gedealt haben. Der gesamte Straßenverkaufswert wird auf rund 160.000 Euro geschätzt.