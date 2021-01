Wiener Polizei konnte Einbrecher festnehmen

Die Wiener Polizei konnte in der Nacht auf Montag zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Ein Zeuge konnte die Männer beim Einbruch in einen Baucontainer beobachten.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in der Nacht auf Montag in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten zwei Männer bei einem Einbruch in einen Baustellencontainer und alarmierte die Polizei. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei die beiden Tatverdächtigen (18, 21) anzuhalten und eine größere Menge an Münzen sicherzustellen. Eine weitere Funkwagenbesatzung konnte am Tatort einen aufgebrochenen Kaffeeautomaten wahrnehmen. Die Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.